Compleanno del boss in carcere: salta la “festa”

Sembra uscita da un serie tv ma è una storia che non ha nulla di inventato e che ha come protagonista un 40enne, F. D. A., di natali baresi, la sua famiglia e i suoi “scudieri” pronti a festeggiare di fronte al carcere di Civitavecchia la sua festa di compleanno con tanto di fuochi d’artificio. Perché l’uomo, arrestato nell’aprile del 2021 nell’ambito dell’inchiesta “Petrolmafie”, sappia che non è stato dimenticato e perché gli altri detenuti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati