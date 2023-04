Compra casa a 1 euro in Sicilia, ma dopo 3 anni è costretto a lasciarla: «Non ha rispettato una scadenza»

Dal Regno Unito alla Sicilia, si trasferisce in una casa costata la cifra simbolica di 1 euro. Ma dopo tre anni è costretto a rivenderla per non aver rispettato una scadenza. Danny McCubbin, 58 anni, si è trasferito a Mussomeli in Sicilia, prendendo parte alla campagna Case a 1 euro, iniziativa che aveva l'obiettivo di incoraggiare gli stranieri a trasferirsi in Italia. Di contro, nel contratto firmato, aveva l'onere di dover ristrutturare casa entro 3 anni. Ma non essendo riuscito a mantenere fede al patto, ha dovuto riconsegnare la casa.

Nonostante sia stato sfrattato dalla casa in cui ha vissuto negli ultimi tre anni, Danny McCubbin ha deciso di restare a vivere a Mussomeli. «Faceva parte del mio sogno trasferirmi in un posto dove il costo della vita non fosse così alto», le sue parole riportate dal Mirror. «A Londra non avrei mai potuto farlo», ha aggiunto.

Ha comprato un'altra casa molto economica, spendendo 6mila euro e altri 5mila di ristrutturazione. E si è aperto una cucina con cui aiuta le famiglie in difficoltà. «Mi sono trasferito nel dicembre del 2020 perché non volevo più restare nel Regno Unito dopo la Brexit», ha spiegato Danny, che ormai è un siciliano acquisito. «Ho sempre desiderato vivere in Sicilia, i miei genitori amavano la campagna. Allora mi sono chiesto cosa mancasse a Mussomeli e mi è venuta l'idea de La Buona Cucina».