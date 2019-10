Mortadella a marchio Conad ritirata per rischio microbiologico: ecco il lotto da evitare

⚠ ATTENZIONE ⚠ Ritirato da Conad la Mortadella Bologna IGP, prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani S.p.A (IT 848L CE) lotto 26937039 (codice EAN 8003170017634) con scadenza 01/11/2019 per presenza microrganismi potenzialmente patogeni. pic.twitter.com/Nzc92zGiOy — U.Di.Con. (@UdiconNazionale) 4 ottobre 2019

Venerdì 4 Ottobre 2019, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 14:29

a marchio Conad richiamata per rischio microbiologico. Il prodotto ritirato dai supermercati è la "Mortadella Bologna IGP Freschi & Convenienti Conad g100", richiamata in via precauzionale. A darne notizia sono il Ministero della Salute e la Conad, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Il lotto riritato è il numero 26937039, codice EAN 8003170017634, da consumarsi preferibilmente entro 01/11/2019.Nel lotto è stata riscontrata una non conformità, ovvero la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni. «Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori - comunica Conad - raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto di riconsegnarlo in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso».