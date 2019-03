Nardi e Ballard sono morti, concluse le ricerche degli alpinisti dispersi sul Nanga Parabat

Sabato 9 Marzo 2019, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2019 14:48

«Una parte di loro rimarrà per sempre al Nanga Parbat ». Lo comunicano i familiari di, annunciando sul profilo ufficiale che le ricerche dell'alpinista di Sezze e del compagno di cordata Tom Ballard sono concluse.«Il dolore è forte; davanti a fatti oggettivi e, dopo aver fatto tutto il possibile per le ricerche, dobbiamo accettare l'accaduto. Ringraziamo Alex, Ali, Rahmat e tutta la squadra di soccorso, le autorità pakistane e italiane, i giornalisti, gli sponsor, tutti gli amici che hanno dimostrato tanta collaborazione e generosità. La famiglia ricorda Tom come competente e coraggioso amico di Daniele. A lui va il nostro pensiero. Daniele rimarrà un marito, un padre, un figlio, un fratello e un amico perso per un ideale che, fin dall'inizio, abbiamo accettato, rispettato e condiviso».Il post continua dicendo: «Ci piace ricordarti come sei veramente: amante della vita e delle avventure, scrupoloso, coraggioso, leale, attento ai dettagli e sempre presente nei momenti di bisogno».Infine le parole dello stesso Nardi, una sorta di testamento: «Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che però non si è arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un'idea…vale la pena farlo».