Coronavirus, ConfimpreseItalia chiede lo stop a abbonamenti Siae e canoni Rai

Alberghi, Ristoranti e Imprese del turismo: ConfimpreseItalia ha chiesto l’immediata sospensione dei pagamenti dei diritti di sfruttamento economico e dei relativi abbonamenti nei confronti della Siae, nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero.

«La richiesta - si legge nella nota stampa diffusa dalla Confederazione - oltre che a Siae e Rai, è stata inviata anche al Mibac, che auspichiamo si faccia parte attiva in questa nostra richiesta. Appare del tutto evidente che l’utilizzo di strumenti come quello musicale e televisivo, in strutture deserte come quelle degli alberghi, dei ristoranti e di tutte le attività comunque interessate al turismo, pensiamo agli stabilimenti balneari, ai B&B, agli stessi bar, siano inutili e dunque la richiesta di sospensione dei pagamenti appare, in un momento di gravissime difficoltà del comparto, del tutto giustificata. ConfimpreseItalia, visto che la fine dell’emergenza legata a Covid-19 sembra lontana, chiede per il prossimo futuro anche la rinegoziazione delle tariffe, visto che le imprese sono impossibilitate a sostenerne i costi, divenuti eccessivamente gravosi, a fronte dei mancati incassi che resteranno tali anche nei prossimi mesi e probabilmente anni».

Lo Studio Legale di ConfimpreseItalia, rappresentato dagli avvocati Caterina Ummarino e Federico Manna, ha provveduto ad inviare una missiva con le richieste al Ministero per i Beni le attività Culturali ed il Turismo, alla Società Italiana degli autori ed Editori ed alla Rai-Radiotelevisione Italiana Spa. © RIPRODUZIONE RISERVATA