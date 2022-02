No vax, coniugi morti di Covid a 24 ore di distanza: contagiati anche figlio, nuora e nipote

Avevano entrambi il Covid, non erano vaccinati, ma hanno atteso di chiamare il medico quando ormai non ce la facevano più. Le cure e il ricovero immediato in terapia intensiva non sono valsi a salvarli. Sono morti a 24 ore di distanza l'uno dall'altra, all'ospedale di Villafranca, due coniugi di Verona, Rino Perrinelli, 69 anni, e Laura Sorio, 70 anni, originari di Lazise e residenti a Bussolengo.

