Consegnato alla Difesa il primo F35 a decollo verticale: ecco le prime immagini

Giovedì 25 Gennaio 2018, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 21:36

Il primo F35B STOVL (Short Take-Off/Vertical Landing) Lightning II, vale a dire nella sua variante a decollo breve ed atterraggio verticale, è stato consegnato ufficialmente oggi al Ministero della Difesa. Il velivolo, interamente realizzato nello stabilimento di Cameri, quindi assemblato fuori dagli Stati Uniti, sarà destinato alla Marina Militare. Alla cerimonia erano presenti il generale Claudio Graziano capo di Stato Maggiore della Difesa; l’ammiraglio Valter Girardelli, capo di Stato Maggiore della Marina Militare; il generale Francesco Langella, direttore della Direzione degli Armamenti Aeronautici; Filippo Bagnato, Aircraft Division Managing Director di Leonardo e Douglas Wilhelm, vice president F35 customer programs di Lockheed Martin.L’F-35 Lightning II è un caccia di quinta generazione che unisce alla più avanzata tecnologia stealth a bassa osservabilità la velocità e l’agilità di manovra tipiche di questo tipo di velivoli, la sensor fusion per l’acquisizione e la gestione più efficiente delle informazioni, capacità operative di rete e avanzate funzioni di supporto.L'aereo ha capacità multiruolo e in questa particolare variante a decollo breve ed atterraggio verticale può essere impiegato sia su navi che su piste particolarmente austere. L’F-35B può superare la velocità del suono quando è in volo e riesce ad eseguire un atterraggio verticale in spazi estremamente ristretti. Questo perché riesce a dirigere la forza di spinta del motore verso il basso, mentre le eliche di sollevamento supplementari installate sotto l’abitacolo e le ali contribuiscono a produrre una spinta verticale di 40.000 libbre.Il velivolo F35B consegnato oggi alla Marina Militare, dopo una serie di voli di prova che sono stati effettuati a Cameri, verrà trasferito, da un pilota italiano, alla Naval Air Station di Patuxent River, nel Maryland, per conseguire la necessaria certificazione Electromagnetic Environmental Effects. Sono attualmente 265 gli F-35 che sono stati costruiti e consegnati in almeno 12 nazioni per sostituire aerei di precedenti generazioni. Gli F-35A e B italiani sostituiranno Tornado, AMX e AV-8B attualmente in servizio presso l’Aeronautica Militare e la Marina italiana e destinati ad andare in pensione. Attualmente 9 F-35A e un F-35B sono stati consegnati dalla struttura di Cameri, unico sito produttivo per l’F-35B situato fuori dagli USA. Quattro di questi velivoli attualmente si trovano all’Air Force Base di Luke, in Arizona, per il programma internazionale di addestramento dei piloti, e cinque si trovano presso la base di Amendola. Il 7 settembre 2015 il primo F-35 prodotto in Italia ha effettuato il primo volo internazionale e, a febbraio 2016, è stato il primo F-35A a realizzare un volo transatlantico. A dicembre 2016 i primi F-35 dell’Aeronautica Militare Italiana sono arrivati alla base di Amendola. L’Aeronautica Militare italiana ha già superato le 1.700 ore di volo con la sua flotta di F-35A.Lo stabilimento di Cameri è gestito da Leonardo in collaborazione con Lockheed Martin Aeronautics grazie ad un team di oltre 800 professionisti qualificati impegnati nell’assemblaggio delle varianti a decollo e atterraggio convenzionale e verticale e nella produzione delle ali per l’F-35A. Selezionata dal Dipartimento della Difesa USA come centro per Heavy Airframe Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade in Europa la struttura si estende su un’area di 40 ettari e comprende 22 edifici per un totale di oltre un milione di metri quadrati destinati alla produzione, con 11 stazioni di assemblaggio e cinque aree attrezzate per le varie attività di manutenzione, riparazione, revisione e aggiornamento. Verranno prodotti in Italia 29 F-35A per l’Aeronautica Militare olandese. Sono in fase di produzione anche 835 set di cassoni alari.