Conseguita la capacità operativa degli F-35, Italia prima in Europa

Venerdì 30 Novembre 2018, 21:16

Conseguita la capacità operativa iniziale degli F-35 italiani. Lo ha annunciato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare in occasione del media-day del 4° Flying Course del Tactical Leadeship Programme, il primo con velivoli di 5a generazione, in svolgimento ad Amendola. “Oggi è un giorno importante per l’Aeronautica Militare - ha dichiarato il generale Alberto Rosso - Con il conseguimento della Initial Operational Capability dei nostri F-35 siamo in grado di esprimere, primi in Europa, una capacità operativa reale con una macchina di 5^ generazione che vuol dire la capacità di un sistema costituito da più velivoli, da equipaggi addestrati ad impiegarli, da supporto manutentivo e logistico sostenibile nel tempo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo traguardo, raggiunto grazie al lavoro di chi ci ha preceduto e di chi ogni giorno, con impegno, cuore e passione, ha permesso di raggiungere risultati incredibili, addirittura in anticipo rispetto a quanto previsto”.L’Aeronautica Militare italiana è stata la prima forza aerea europea a raggiungere l’obbiettivo del conseguimento della capacità operativa. L’F-35 è un sistema d’arma concepito per affrontare diversificate tipologie di operazioni aeree, in grado di ricevere e ridistribuire un flusso straordinario di dati essenziali per conseguire l’information superiority, elemento nodale delle moderne operazioni complesse. Dopo l'arrivo del primo esemplare al 32° Stormo, avvenuto il 12 dicembre 2016, l’Aeronautica Militare ha avviato un serrato programma per il raggiungimento della capacità operativa della piattaforma di 5^ generazione attraverso tappe incrementali.Dal primo volo su cielo campo di Amendola avvenuto l'11 gennaio 2017, si è passati, dopo solo un mese, al primo volo su un altro aeroporto militare. Nell'ottobre dello stesso anno, con la partecipazione alla più importante esercitazione nazionale interforze dell’anno “Vega 2017”, l'F-35 ha operato al fianco degli assetti delle Forze Armate, fornendo un contributo di assoluto rilievo che ha permesso di apprezzare le straordinarie potenzialità operative che il velivolo è in grado di offrire. La successiva integrazione con tutti i sistemi di comando e controllo nazionale e NATO, nonché con tutti gli altri sistemi d'arma e l'ulteriore inserimento dell'assetto all'interno del dispositivo di allarme per la difesa aerea dello spazio aereo nazionale sono alcuni dei più importanti obiettivi raggiunti. A completare la rosa delle capacità operative offerte dal velivolo sono state effettuate attività di addestramento presso il poligono di guerra elettronica di Polygone, in Germania, e la campagna addestrativa per impiego aria - suolo in campo nazionale.