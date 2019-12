Consigliera comunale morta in autostrada, due indagati per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di garanzia per omicidio stradale nei confronti dei guidatori dei due mezzi coinvolti nello scontro in cui, il 22 dicembre scorso, sull'autostrada Siracusa-Catania, è morta Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta. I due indagati sono il compagno della vittima, che era alla guida dell'auto su cui viaggiava la donna, e il conducente di un autotreno che trasportava arance. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale che ha eseguito i rilievi.

