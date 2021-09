Sassari, un chilo di cocaina in auto, arrestato un consigliere comunale: nel cruscotto trovati anche 45mila euro

Un consigliere comunale 40enne di Anela (Sassari), Virgilio Vannini, è stato arrestato perché trovato in possesso di 1 kg di cocaina purissima e di 45.480 euro in contanti. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Questura di Cagliari sulla Statale 387, nei pressi di Serdiana (Sud Sardegna), dopo che con la sua autovettura aveva appena terminato un sorpasso azzardato di un trattore. I poliziotti, notato l'eccessivo nervosismo dell'uomo, hanno deciso di perquisire la sua Alfa Romeo 159. Sotto il cruscotto, lato passeggero, sono stati rinvenuti tre involucri con droga e soldi. Ora si trova in carcere a Uta (Cagliari).

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Pol G, il rapper arrestato per spaccio di droga: blitz in casa, aveva... LA DROGA Spaccio di marijuana e hashish, ​42enne arrestato nel Napoletano

Pol G, il rapper arrestato per spaccio di droga: blitz in casa, aveva 600 dosi di hashish

Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, stanno adesso lavorando per capire dove il consigliere comunale, eletto nel 2017 nella lista Unidos pro Anela, abbia acquistato la droga che probabilmente era destinata al mercato del Sassarese. Le indagini, per ora, si stanno concentrando sulle piazze di spaccio di Cagliari.