«Marco Gasparri si è autoaccusato di essersi fatto corrompere da Alfredo Romeo, e ha patteggiato una condanna a un anno e otto mesi. Non ha fornito riscontri né sui soldi che avrebbe ricevuto da Romeo, né su ciò che avrebbe dato in cambio. Chi è Gasparri? Una persona che lavora da sempre per la Team Service, cioè la società subentrata in graduatoria a Romeo Gestioni dopo l'esclusione di quest'ultima dalle stesse graduatorie della gara Consip -FM4. Perché la Romeo Gestioni è stata esclusa lasciando il posto alla Team Service? Per le accuse a Romeo di Marco Gasparri». È quanto ha detto oggi in aula in tribunale a Roma Rosario Dimitri Russo, l'investigatore che ha effettuato le indagini per conto della difesa, parlando davanti ai giudici della ottava sezione penale di piazzale Clodio nel processo in cui l'imprenditore napoletano è accusato di corruzione nell'ambito di un filone della vicenda Consip.