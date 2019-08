Morto Angelo Apponi: era il direttore generale Consob, aveva 60 anni

Angelo Apponi

Si è spento ieri notte il. La notizia, appresa dall'Ansa, ha trovato conferma in ambienti vicini alla Commissione. Apponi,, soffriva da tempo di un male incurabile. Negli ultimi mesi la malattia lo aveva tenuto lontano dall'ufficio. Laureato in economia,è entrato ina metà degli anni Ottanta subito dopo gli studi universitari.ha dedicato tutta la sua vita professionale. Ha rivestito vari incarichi sempre nelle funzioni di vigilanza e sempre in posizioni di prima fila, fino a raggiungere, nel gennaio 2015, il grado più alto nella gerarchia interna dell'Autorità di Via Martini, quello di Direttore generale, cioè il capo dell'intera struttura tecnico-amministrativa, che risponde alla Commissione, organo di vertice dell'Istituto. Fra i settori in cui è stato più attivo quello della rendicontazione contabile. In questo campo ha partecipato a vari gruppi di lavoro in sedi internazionali, come Iosco, Ue, Ocse e Cesr.