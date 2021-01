Coronavirus in Veneto, altri 2.997 contagi e 52 morti in 24 ore

Coronavirus in Veneto, aggiornamento di oggi, 3 gennaio 2021, con il bollettino delle ore 17 della Regione Veneto. I nuovi casi di contagio in 24 ore sono 2.997 e le vittime 52. Le persone attualmente positive sono 94.988 e i morti da inizio pandemia 6.809. I ricoverati in ospedale per Covid sono 3.052 e i pazienti gravi in terapia intensiva 401.

Le province venete più colpite sono Venezia +776, Treviso +682, Padova +588, seguite da Vicenza +417, Verona +366, Rovigo +109 e Belluno +41.

17:55

