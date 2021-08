Contagi da Covid, 26 nuovi casi hanno da 0 a 14 anni. In terapia intensiva: su 27 pazienti, 22 sono non vaccinati

PADOVA - Contagio da Covid, con 2.014 casi positivi Padova è la seconda provincia del Veneto dopo Verona, con il 15,7% dei casi. Il tasso di nuove infezioni è pari a 78 unità ogni 100.000 abitanti. L'Azienda ospedaliera di Padova segnala di aver eseguito, questa settimana, 6.415 tamponi registrando 173 nuovi casi, pari al 2,7% (la settimana scorsa la percentuale era dell'1,8%).

Nuovi contagi, quanti anni hanno?

Il virus continua ad esserci, e adesso colpisce anche i giovanissimi, dagli 0 ai 29 anni ci sono stati 76 infetti. Dei nuovi contagi registrati ci sono 24 over 65, 26 sono da 0 a 14 anni, 50 sono tra i 15 e i 29 anni, 40 sono tra i 30 e i 44 anni, e 33 sono tra i 45 e i 65.

Ricoveri in ospedale

Sempre nell'ultima settimana le missioni Suem sono state 1.528, 96 delle quali legate a sintomatologia Covid, in linea con la settimana precedente. Gli accessi totali al Pronto Soccorso sono stati 2.483, 195 in area Covid. Di questi 195, 68 casi sono rappresentati dagli adulti e 129 dai pazienti pediatrici. Dei 68 accessi da parte di adulti, 42 sono stati i casi positivi, e 15 i ricoveri. Dei 129 pediatrici, 6 i positivi e 4 i ricoverati.

In ospedale finiscono i non vaccinati

L'area intensiva ha registrato 44 presenze a settimana, con una media di 6 al giorno. In tutto sono 27 le persone ricoverate complessivamente per Covid, 22 delle quali non vaccinate. L'età media dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è di 66 anni: «Chi è ricoverato non ha la vaccinazione, e la maggior parte dei ricoverati ha patologie pregresse importanti - commenta il direttore dell'Azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dal Ben -. Attualmente, in Veneto, il 74,7% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, e il 64,5% ha già completato il ciclo vaccinale. L'appello è ai ritardatari, che si facciano avanti».