Covid, in calo «contagi e terapie intensive»: in aumento le quarte dosi di vaccini (+1,3%). Report Gimbe

Continua la discesa dei contagi (-14,4%), accompagnata anche da una diminuzione delle terapie intensive (-8,7%), restano stabili i ricoveri (+1,6%). L'unica nota storta del nuovo report del Gimbe è rappresentata dai decessi in aumento (+2,8%), 559 negli ultimi 7 giorni una media di 80 al giorno rispetto ai 78 della settimana precedente.

A esclusione della Sicilia (+3,3%), il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni (dal -3,8% del Lazio al -34,5% della Provincia Autonoma di Bolzano).

Gimbe, il report setitmanale

Il nuovo report settimanale per quanto riguarda il periodo 19-25 ottobre, consegna dei dati sull'andamento della pandemia che sembrano confortarci riguardo la diffusione del virus. «Rispetto ai 7 giorni precedenti, e per la seconda settimana consecutiva», dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe «si registra un calo dei nuovi casi settimanali: da oltre 275mila della scorsa settimana scendono a quota 236mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 34 mila casi al giorno».

«Sul fronte degli ospedali», afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe, «tornano a scendere le terapie intensive dopo tre settimane consecutive di aumento, mentre si stabilizzano i ricoveri in area medica. In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il massimo di 254 il 17 ottobre sono scesi a 232 il 25 ottobre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, hanno raggiunto quota 7.106 il 25 ottobre».

Vaccini in aumento

In Italia a oggi sono state somministrate 4.092.138 quarte dosi di vaccino anti Covid, nella settimana presa in considerazione nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe la media è stata di 35.944 somministrazioni al giorno, in aumento (+1,3%) rispetto alle 35.486 della scorsa settimana.

