Conte, la Procura indaga sull'uso della scorta per la fidanzata del premier. Aperto fascicolo sul caso della fuga dalle Iene

La procura di Roma indaga sull'uso della scorta e dell'auto di servizio da parte della compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino. Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato dall'aggiunto Paolo Ielo, potrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni al Tribunale dei ministri ed è nato da una denuncia dell'esponente di Fratelli d'Italia Roberta Angelilli.

I fatti contestati

La vicenda risale al 26 ottobre scorso, quando la Paladino, inseguita dalla "Iena" Filippo Roma, ripara in un supermercato per sottrarsi alle domande e viene poi recuperata dalla scorta del premier. Il servizio non è mai andato in onda ma la notizia è stata data dal sito Dagospia, che ha ricevuto un video anonimo di una persona che si trovava al supermercato. Nelle immagini si vede la donna che lascia un borsone alla cassiera e dice a un uomo della scorta di riportarglielo a casa, perché le sarebbe servita l'indomani. I pm hanno acquisito le immagini e sentito Roma e fatto alcune verifiche. Si potrebbe ipotizzare un abuso d'ufficio o un peculato che riguarderebbe, però, solo l'uso dell'auto.

