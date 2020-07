Merkel: «Ancora divergenze, ma penso che avremo un accordo sul Recovery Fund» Diretta

Un'ora di colloquio: tanto è durato il vertice Conte-Merkel. Si è appena concluso l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania. Durante la conferenza stampa la cancelliera Angela Merkel ha toccato il tema del Recovery Fund, affermando che ci sono ancora delle divergenze ma si cerca un accordo.



Merkel: «Penso che avremo un accordo sul Recovery Fund»

Sul Recovery Fund «ne parleremo venerdì. Le opinioni sono ancora in parte divergenti ma penso che arriveremo ad un accordo». Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel a Meseberg con il premier Giuseppe Conte. «Abbiamo un compito complesso, quello di approvare sia il quadro pluriennale sia varare il Recovery fund e il cosiddetto Next generation Eu. Entrambi appoggiamo queste intenzioni e questo progetto. Per quel che riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi» ma «siamo d'accordo sulla struttura di base», ha detto Angela Merkel.

