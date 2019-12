Conti prosciugati con la complicità di impiegati di banca e delle poste: 19 arresti a Roma e Napoli

Con la complicità di funzionari postali e bancari, capaci di fornire oltre ai loro nominativi dati sensibili dei conti correnti per prosciugarne i risparmi, avrebbero truffato decine di vittime. I carabinieri della Compagnia Roma Eur stanno eseguendo nelle province di Roma e Napoli un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 19 indagati (10 in carcere, 8 ai domiciliari e un obbligo di dimora), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'indebito utilizzo di carte di credito e alla frode informatica, tramite accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nonché sostituzione di persona, truffa, ricettazione e riciclaggio.

Tra gli arrestati anche un vice direttore di un ufficio postale e un impiegato di banca che avevano il ruolo di assicurare all'associazione informazioni privilegiate e un avvocato del Foro di Roma con collegamenti internazionali.

