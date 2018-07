Roma, controlli al Colosseo: 31 ambulanti multati e 8 daspo urbani

Sabato 21 Luglio 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 10:57

Una persona denunciata, 31 ambulanti abusivi multati, oltre 630 articoli sequestrati e sanzioni per 160mila euro, 8 daspo urbani. È il bilancio degli ultimi controlli dei carabinieri al Colosseo e nell’area dei Fori Imperiali, finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e delle varie forme di degrado. La denuncia è scattata nei confronti di un cittadino senegalese di 21 anni che, durante il controllo, ha fornito false generalità.I militari hanno sanzionato complessivamente per oltre 160mila euro anche 31 venditori ambulanti abusivi (21 cittadini del Bangladesh, 7 del Senegal e 3 del Pakistan) sorpresi a vendere merce di vario genere. Più di 630 articoli (tra aste per selfie, bottiglie d’acqua, braccialetti, ombrellini parasole, power bank e souvenir vari) sono stati sequestrati. Altri 8 cittadini del Bangladesh, infine, sono stati multati dopo essere stati sorpresi nelle aree di accesso e di transito della fermata della metro Colosseo, «limitandone la libera accessibilità e fruizione»