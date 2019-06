Bulgaro contromano in autostrada con le figlie a bordo: «Pensavo di aver dimenticato il portafogli»

Sei chilometri dicontromano, sulla, per tornare all’area di servizio dove pensava di avere. Poteva causare una strage la manovra spericolata di un. Ladella sottosezione di Alessandria Ovest, che lo ha intercettato e fermato, gli ha ritirato la patente e ha fermato per tre mesi l’auto. L’uomo viaggiava su una Renault Scenic, condi 20 e 25 anni.All’, incurante dei gravi rischi che l’inversione poteva far correre a lui e alle sue figlie e agli altri automobilisti. La segnalazione del centro operativo della Polstrada è stata immediata, così come l’attivazione di una safety car. Lampeggianti e sirene spiegate una pattuglia, che si trovava nei pressi dell’area di servizio di Tortona, ha bloccato l’auto prima che il gesto si tramutasse in tragedia. Il portafogli che l’automobilista pensava di avere dimenticato era nell’abitacolo dell’auto.