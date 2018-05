Mercoledì 2 Maggio 2018, 19:11

Andavano a trovare la nipotina, da poco nata all'ospedale di Barga (Lucca), Aldo Belluomini, 66 anni, e Gabriella Massei di 64, i due coniugi morti nel pomeriggio in un incidente avvenuto a Borgo a Mozzano. La coppia viaggiava su una Panda che si è scontrata frontalmente con un furgone che procedeva in direzione opposta. Gravemente ferito anche l'autista del furgone ma, secondo quanto appreso, se non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.