Incontro bollente sulle rive del Piave: fidanzati interrotti dai carabinieri mentre fanno sesso in pubblico, di fronte ai bagnanti. I due ragazzi bellunesi, che non sono riusciti a trattenere le pulsioni bollenti, ora rischiano una denuncia o, nella migliore delle ipotesi, una multa di 30mila euro.



Scandalo sotto il sole di Belluno, sul Piave, sabato pomeriggio, all’altezza di via Monte Grappa. Alcuni bagnanti erano rimasti scandalizzati da quelle effusioni molto “hot” che avvenivano di fronte ai loro occhi. E così hanno chiamato i carabinieri che una volta arrivati hanno identificato le due anime bollenti, denunciandole per atti osceni in luogo pubblico.

Lunedì 23 Luglio 2018, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 15:59

