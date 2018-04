Coppia uccisa in sala slot: il fratello di una delle vittime confessa il delitto

Giovedì 5 Aprile 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 09:48

Un uomo di 44 anni è stato arrestato, la scorsa notte, per l'omicidio della coppia freddata a colpi di pistola, ieri sera, all'interno di una sala slot di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Si tratta del fratello dell'uomo ucciso insieme alla compagna.Il 44enne, pregiudicato, è stato fermato nella notte dai carabinieri del comando compagnia di Treviglio, insieme alla sorella. I due sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel tragitto che hanno percorso in auto e nel luogo dove è avvenuta la sparatoria.Dopo essere stati sottoposti a interrogatorio, il pm Gianluigi Dettori ha disposto l'arresto dell'uomo che al momento si trova nella caserma di Treviglio, in attesa di essere trasferito nel carcere di Bergamo.