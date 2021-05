Coprifuoco, Di Maio: «Dal 16 maggio si può superare. Ma non è liberi tutti». Ipotesi niente quarantena tra Paesi G7

Covid. Superare il coprifuoco il 16 maggio secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è possibile. «Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco – ha detto il ministro del M5S Luigi Di Maio a L'aria che tira, su La7 –. Ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte». Il ministro ha poi ricordato: «Tutti vogliamo uscire da quell'incubo. Il tema è superare il coprifuoco per non rientrarci dopo pochi mesi - ha aggiunto -. Non vale solo per l'Italia, sono ore importanti. Ora dobbiamo affrontare l'estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia».

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Coprifuoco, le chiusure sono efficaci nel contrasto alla pandemia? Lo... I PROVVEDIMENTI Coprifuoco, orario allungato per i locali: ecco cosa cambia. Green... COVID19 Coprifuoco, Galli: «Va lasciato, uscire la sera è una...

Coprifuoco, le chiusure sono efficaci nel contrasto alla pandemia? Lo rivela uno studio

Covid, Madrid revoca il coprifuoco: sì agli amici in casa e alberghi aperti fino a mezzanotte. Ecco le nuove misure in Spagna

Coprifuoco, Galli: «Va lasciato, uscire la sera è una delle 4 situazioni più a rischio». Ecco quali sono le altre0

Speranza: lavoriamo per superare quarantena tra Paesi G7

Si è svolto oggi, in videoconferenza, il G7 dei ministri della Salute. Al centro della discussione le misure sugli spostamenti tra Paesi alla luce dell'attuale situazione epidemiologica. «Le misure di contenimento ancora attive e l'andamento della campagna di vaccinazione ci permettono di guardare al futuro con ragionata fiducia. Possiamo lavorare insieme, da qui al vertice del G7 ad Oxford dell'inizio di giugno, al superamento della quarantena per i viaggi tra i nostri Paesi, mantenendo la misura del tampone prima della partenza e all'arrivo». Questa la proposta del Ministro Speranza, espressa al tavolo con i colleghi del G7.