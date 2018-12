Cori razzisti, nelle curve spunta l'agente infiltrato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 29 Dicembre 2018, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2018 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Follow the money». Non solo truce violenza quella che accade negli stadi italiani, ma cori razzisti e scontri diventano semplicemente un mezzo per avere un posto a tavola nel business milionario del pallone da parte dei gruppi ultras. Un fenomeno comune in tutta Italia e dove le ideologie politiche rappresentano solo un facile vettore per arruolare manovalanza utile allo scopo. È quanto emerge dalle recenti indagini sul tifo. L'ululato contro i calciatori di colore, la discriminazione territoriale verso i napoletani sono lo strumento dei capi-ultrà per guadagnare potere contrattuale nei confronti delle società sportive: in cambio vengono chiesti biglietti da rivendere e la possibilità di fare merchandising all'interno e all'esterno degli stadi. Una mera logica imprenditoriale. Per fermare questo potere ricattatorio, al Viminale, sono allo studio misure choc.L'INFILTRATOTra le proposte sul tavolo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, c'è soprattutto la possibilità di avvalersi di un agente infiltrato all'interno degli stadi per individuare e perseguire i soggetti responsabili dei reati. L'obiettivo sarà dare un nome e un volto a coloro che discriminano e cantano cori razzisti. Un'ipotesi per il momento, ma che consentirebbe di non sparare più nel mucchio chiudendo curve e interi stadi come avvenuto a Milano dopo gli insulti a Koulibaly: si assicurerebbero direttamente i colpevoli alla giustizia senza che a pagare possano essere i semplici appassionati che frequentano gli impianti sportivi. Soprattutto è l'idea dei tecnici dell'Interno sarebbe un modo per far mancare ai gruppi ultras la possibilità di ricattare i club. La chiusura delle curve è infatti lo spauracchio che non di rado, come è dimostrato sia avvenuto con la Juventus, induce le società sportive a scendere a patti con le frange estreme del tifo, in quel caso persino legate a cosche ndranghetiste, per evitare multe della Figc e restrizioni. L'agente undercover, già previsto anche nell'ultimo decreto anti-corruzione, è prassi in uso alla polizia per indagini su mafia, droga e terrorismo.