Corinaldo, oggi la sentenza sulla strage: a giudizio i sei della “banda dello spray”

Sono arrivati ora al tribunale di Ancona, su due mezzi della Polizia Penitenziaria, gli imputati nel processo per la strage di Corinaldo costata la vita, l'8 dicembre 2018, a cinque minorenni e a una mamma 39enne di Senigallia. Oggi, rimandata solo dall'emergenza coronavirus, è attesa la sentenza in abbreviato. Per i 6 della “banda dello spray”, tutti tra i 21 e i 23 anni, i pubblici ministeri hanno chiesto pene dai 16 ai 18 anni di carcere.

Sono sei gli imputati, poco più che 20enni, originari della Bassa Modenese: Raffaele Mormone, Ugo Di Puorto, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib Haddada. Sono accusati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali, rapine e furti con strappo. I pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai hanno chiesto pene che vanno dai 16 ai 18 anni di carcere, considerando la riduzione di un terzo per il rito: ritengono gli imputati responsabili degli spruzzi di spray urticante, finalizzati a creare scompiglio e favorire i furti, che generarono il fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza. Una condotta, per l'accusa, all'origine della tragedia: all'uscita di sicurezza n.3 dove si era accalcato il grosso della folla, una balaustra arrugginita cedette e le persone che vi si erano appoggiate caddero, una sull'altra, da circa 1,5 mt d'altezza, schiacciandosi a vicenda. Persero la vita i giovanissimi Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi e la 39enne Eleonora Girolimini, che aveva accompagnato la figlia all'esibizione in dj set del suo idolo Sfera Ebbasta.

In giudizio sono circa una settantina le parti civili: tra loro famigliari delle vittime, feriti, loro congiunti, e la Regione. Il 7 agosto 2019 la svolta nelle indagini con il blitz dei carabinieri e l'arresto dei giovani presunti componenti della banda dello spray considerati dagli investigatori specializzata nei raid furtivi ai danni di giovanissimi in locali e altri luoghi d'assembramento (in Italia e all'estero). Gli imputati sostengono invece che a Corinaldo entrarono in azione tre bande rivali, negano l'accusa associativa e di aver spruzzato spray urticante. La Procura, guidata da Monica Garulli, sta seguendo anche un secondo filone d'inchiesta che riguarda un altro aspetto della vicenda, quello sulle condizioni della discoteca - l'immobile risulta destinato a magazzino agricolo -, sulle carenze di sicurezza e sulla gestione della serata nel locale dove erano presenti molti più avventori di quelli consentiti: in questa tranche sono chiamati in causa, a piede libero, proprietari dell'immobile, gestori mediante la Magic Srl, un dj, un addetto alla sicurezza, la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, presieduta dal sindaco Matteo Principi, due ingegneri. Il termine, dopo due richieste di proroga, scadrà a ottobre: i reati contestati vanno dalla cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni anche gravi a disastro colposo aggravato. Per i membri della commissione e il sindaco ipotizzato anche il falso ideologico in atto pubblico.



