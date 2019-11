Corona, i giudici annullanno l'affidamento ai servizi sociali: «Deve scontare altri 9 mesi in carcere»

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha annullato 9 mesi che Fabrizio Corona aveva scontato in affidamento, tra febbraio e novembre 2018, stabilendo che dovrà di nuovo scontarli e stavolta in carcere, dove l'ex re dei paparazzi è detenuto di nuovo da marzo. «Sono basito, senza parole - ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa, che assiste Corona assieme al legale Antonella Calcaterra -. Impugneremo la decisione in palese contrasto», tra le altre cose, «con una sentenza di assoluzione» sul caso dei contanti nel controsoffitto.

12:39

