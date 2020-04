Coronavirus a Napoli, i centri sociali: «Multati ingiustamente per la manifestazione del 25 aprile»

Ultimo aggiornamento: 22:45

Lenell'emergenza Covid19, oggi in strada per manifestare in occasione della, contestano le sanzioni nei confronti di alcuni loro esponenti- sostengono - perché considerati in strada senza giustificato motivo.«In molti quartieri della città - spiegano gli attivisti - le reti del mutualismo solidale e varie realtà sociali (reti femministe, movimenti dei disoccupati) hanno aperto una serie di striscioni per ricordare il 75esimo anniversario della Liberazione in un momento drammatico per il diritto alla salute e per la crisi sociale ed economica.Tutte queste iniziative si sono svolte in forma autoregolata, con massimo dieci-dodici persone tutte con dispositivi di protezione personale, molte meno di quelle che erano stamani fuori uno dei qualunque negozi del centro cittadino».Eppure - sostengono - «c'è stata un'assurda forzatura della Questura di Napoli che, ha fermato, denunciato e multato una quindicina di persone perché in strada »senza giustificato motivo«. Uno spiegamento di forze dell'ordine pazzesco e surreale - si conclude la nota - che ci racconta in modo esemplare l'uso distopico dello Stato d'Emergenza. È questo un anticipo della »fase due«? Persone multate e fermate per aver aperto in totale sicurezza degli striscioni sui diritti dei più deboli il 25 aprile?».