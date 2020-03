Coronavirus a Napoli, Raffaele è guarito e lascia l'ospedale: «Mi raccomando state a casa»

Torna a casa Raffaele, il 38enne di Casalnuovo risultato positivo al covid-19. Sottoposto alle cure sperimentali, Raffaele ha superato la fase critica. Ad annunciarlo il primo cittadino Massimo Pelliccia che, in un video dal suo profilo social, ha raggiunto il giovane al telefono per rassicurare i cittadini. «Grazie a tutti per la vicinanza mostratami- le parole del 38enne - e mi raccomando restate a casa». Raffaele, elettricista, sposato e padre di un bimbo, era rientrato lo scorso 6 marzo da Firenze, e dopo aver accusato sintomi sospetti, sottoposto a tampone era risultato positivo. Resta invece in isolamento il secondo cittadino risultato positivo le cui condizioni non sarebbero gravi. Ancora ricoverato infine l'altro paziente che, come spiegato dal sindaco, è attualmente in rianimazione all'ospedale Cotugno. Intanto continuano le attività a sostegno ai cittadini, tra cui la consegna di mascherine e spesa a domicilio, avviate dal comune con il supporto di alcune associazioni del territorio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA