Covid, 375 nuovi positivi e 18 ricoverati in terapia intensiva. L'Aquila e Teramo ancora le province più colpite

Oggi sono stati registrati in Abruzzo 375 nuovi positivi al coronavirus. Quando all'incidenza per provincia: 156 sono nel territorio dell'Aquila, 35 a Chieti, 43 a Pescara, altri 116 nel Teramano, 1 fuori regione, 24 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza. I tamponi eseguiti sono 3.862 tamponi, 246 sono i ricoverati (di cui 18 in terapia intensiva), 3.496 in isolamento domiciliare, 3.455 i dimessi o guariti (+162), 3.742sono invece gli attualmente positivi. I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 5 mesi e 100 anni. Dei 375 positivi di oggi, 138 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

