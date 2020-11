Covid, 541 nuovi positivi. E' allarme decessi: sono 35 i morti, 25 risalgono ai giorni precedenti

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati altri 541 nuovi positivi di età compresa tra 5 mesi e 99 anni. Ecco la ripartizione per province: 179 sul territorio dell'Aquila; 6 a Chieti, 130 nella provincia di Pescara, 171 a teramo. «Dalla somma dei totali provinciali vanno sottratti 25 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di appartenenza» spiega una nota dell'assessorato regionale alla Sanità. I tamponi esaminati oggi sono 4.396. Trentacinque sono le persone decedute, di cui 25 risalenti alle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl. Salgono a 6.717 guariti (+287), sono 1: 25 5.597 gli attualmente positivi (+219), 749 i ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 14.848 in isolamento domiciliare.

