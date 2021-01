Coronavirus, tasso di positivi costante in Abruzzo: 15 casi a Sulmona e Giulianova, 14 a Pescara

L'AQUILA - Mentre il governo studia nuove restrizioni dopo il 7 gennaio (data in cui l'Abruzzo potrebbe rientrare in zona gialla), il tasso di positività al coronavirus in regione si mantiene costante. Il bollettino domenicale ha evidenziato 207 nuovi contagi su 2.077 tamponi, ovvero il 9,97%. Ieri era il 10,6%.

I dati sono stati diffusi dall'assessorato alla Sanità della Regione.

I nuovi decessi sono 2, con il totale che è arrivato a 1.231. A livello territoriale la provincia più colpita è quella di Teramo con 99 casi, seguita da quella dell'Aquila con 46, dal quella di Chieti con 36 e infine quella di Pescara con 24.

Gli attualmente positivi sono 11.423, in crescita di 172 unità.

In leggero aumento anche la pressione sugli ospedali: i ricoveri in area medica sono 445 (+2), quelli in terapia intensiva sono 41 (+4).

I guariti sono arrivati a 23.299, in aumento di 33 unità.

Giulianova e Sulmona le località più colpite con 15 contagi; a seguire Pescara con 14, Chieti con 13 e Teramo con 12. Nessun nuovo caso all'Aquila.

Ultimo aggiornamento: 17:43

