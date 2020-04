Coronavirus, il dg dell'Aifa Magrini positivo: è in isolamento

Coronavirus, Nicola Magrini, dg dell'Aifa, l'Agenzia del farmaco, è risultato positivo al Covid19 ed ora è in isolamento domiciliare. «Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus. Da ieri, come previsto dalla normativa, è in isolamento. Magrini sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto». Lo comunica la stessa Aifa in una nota. «Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui - si legge - saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19».

Coronavirus, Brusaferro: «Produzione mascherine non chirurgiche? Anche senza autorizzazione»

Scuola, Azzolina: tante ipotesi, anche didattica a distanza a settembre





Ultimo aggiornamento: 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA