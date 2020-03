Coronavirus al ministero dell'Ambiente, l'annuncio di Costa: «Locali chiusi e sanificazione totale»

È stato confermato un caso di Covid 19 al ministero dell’Ambiente, si tratta di un collaboratore esterno di una direzione. Per questo la sede del ministero sarà chiusa da oggi fino a domenica per la sanificazione totale.



Lo ha comunicato il ministro Sergio Costa con un post e un video su Facebook avvertendo: «Non per questo i lavori si fermano». Tutti i dipendenti sono a casa e lavorano in smart working e lavoro agil. «Ringrazio tutti per la disponibilità e la dedizione - dice il ministro - Non nascondiamo che ci sia un rallentamento dei lavori, ma non ci si ferma. Ringrazio l’Ispra e il suo presidente Stefano Laporta, perché in questi giorni sta ospitando me e il mio staff. Come un buon comandante, sarò in prima linea, in qualsiasi condizione, per portare avanti questa nave che è il Ministero dell'ambiente. Bonifiche, tutela della Natura e delle acque, lotta ai cambiamenti climatici, gestione del sistema rifiuti, non possono aspettare».



La direttrice generale che nei giorni scorsi è venuta a contatto con l'ammalato si è messa in autoquarantena.