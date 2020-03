Coronavirus, Alberto Cirio, governatore del Piemonte: «Sono guarito», nella regione 4.541 contagiati

Coronavirus, buone notizie per Alberto Cirio, governatore del Piemonte: «Sono guarito. Ho appena ricevuto l'esito del doppio tampone di verifica ed entrambi hanno dato esito negativo. Ve lo dico mentre mi preparo per correre all'Unità di crisi, perché l'unica priorità è continuare a lottare». Lo ha detto il presidente della Regione che all'inizio del mese era risultato positivo al coronavirus.

Intanto in Pemonte nella giornata di domenica 22 marzo sono stati 45 i decessi di persone positive al test. Ai 28 della mattina si aggiungono i 17 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di crisi della Regione: 4 in provincia di Torino, 3 nel Biellese, 1 nell'Astigiano, 4 nell'Alessandrino, 1 nel Vercellese, 3 nel Novarese e 1 nel Verbano-Cusio-Ossola. Il totale, in Piemonte, è ora di 300 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 86 ad Alessandria, 11 ad Asti, 31 a Biella, 20 a Cuneo, 43 a Novara, 70 a Torino, 16 a Vercelli, 18 nel Verbano-Cusio-Ossola, 5 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

La situazione in Piemonte

Sono 4.541 le persone risultate positive fino ale 22 marzo. Questo il dato comunicato dalla Regione: 810 contagiati in provincia di Alessandria, 191 in provincia di Asti, 244 in provincia di Biella, 327 in provincia di Cuneo, 399 in provincia di Novara, 2.018 in provincia di Torino, 245 in provincia di Vercelli, 171 nel Verbano-Cusio-Ossola, 48 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 88 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 330, in altri reparti 2.071. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 12.869, di cui 7.729 risultati negativi. In isolamento domiciliare ci sono 1.826 persone.