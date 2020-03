Coronavirus e Alitalia, mascherine obbligatorie all'imbarco per i passeggeri: altrimenti niente volo

Niente volo se non avete la mascherina contro il coronavirus all'imbarco. «La sicurezza di tutti i passeggeri e dei propri dipendenti rappresenta da sempre la massima priorità di Alitalia. Per questo motivo la Compagnia informa che verrà chiesto ai passeggeri di munirsi, prima di salire in aereo, di una mascherina protettiva da indossare obbligatoriamente qualora un elevato numero di viaggiatori non permetta di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza prevista». Lo rende noto la Compagnia.

«La misura entra in vigore con effetto immediato ed è parte dei protocolli anti-contagio adottati da Alitalia in conformità alle disposizioni delle Autorità competenti - si legge in una nota - La Compagnia potrebbe pertanto rifiutare l'accesso a bordo dell'aereo al passeggero che si presenti all'imbarco senza un dispositivo di protezione individuale. Alitalia consiglia inoltre di indossare la mascherina anche in aeroporto e durante l'imbarco e lo sbarco dagli aerei».

