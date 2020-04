Coronavirus, anziana rimasta senza denaro per la spesa chiede aiuto al 112: a prelevare vanno i carabinieri

Anziana e sola era rimasta senza denaro per fare la spesa. In questi giorni particolarmente difficili nei quali tutto diventa complicato a partire dai movimenti e dalle piccole incombenza quotidiane un’anziana signora di Piombino si è ritrovata in casa, da sola e senza parenti nelle vicinanze. Aveva bisogno di prelevare contanti per poter acquistare dei beni di prima necessità ma non sapeva come fare. Non poteva uscire dalla sua abitazione senza il supporto di qualcuno. Alla fine ha deciso di chiamare il 112 e di chiedere l’aiuto dei Carabinieri. Ha raccontato ai militari che aveva bisogno che qualcuno che le prelevasse dei soldi per fare la spesa quotidiana. I carabinieri della stazione del luogo sono subito accorsi in soccorso della signora e si sono offerti di aiutarla andando loro allo sportello. Una volta prelevato il denaro si sono recati dalla donna, muniti di guanti e mascherine, per consegnarle il denaro evitandole di uscire. L’anziana signora si è mostrata colpita dalla disponibilità e dalla gentilezza dei militari che l’hanno aiutata. © RIPRODUZIONE RISERVATA