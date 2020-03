Coronavirus, Ardea si autoisola per ridurre i rischi di contagio: la mappa degli accessi

Ardea in autoisolamento per lottare contro il coronavirus. Il sindaco, Mario Savarese, M5s, ha firmato l'ordinanza con la quale la città di 50mila abitanti a sud di Roma si chiude dai contatti con l'esterno per evitare la diffusione dei contagi. Attenzione: Ardea non diventa una zona rossa per provvedimento dall'alto come Fondi, ora blindata nel senso letterale del termine per l'alto numeto di contagi anche letali. Ad Ardea ci saranno new jersey e pattiglie dei vigili a presidio delle strade di accesso, ma i residenti potranno entrare e uscire, mentre si vuole poter controllare meglio le condizioni di arriva da fuori.

Fondi, il sindaco Beniamino Maschietto: «La zona rossa intervento duro ma necessario»

Coronavirus Lazio: 1.008 positivi (+185), 43 morti (+5), 53 guariti (+9)

Quindi divieto di transito in entrata e uscita su tutte le strade di accesso al territorio comunale per "ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti. Nonché al fine di identificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari Dpcm emessi. Il divieto è valido dal 21 marzo fino a cessata emergenza sanitaria".



Il provvedimento non vale per i residenti delle strade elencate nell'ordinanza, per i mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati.

In 14 accessi alla città saranno piazzati dei new jersey, previsti presidi dalla polizia locale.



La mappa degli accessi

Si tratta di via Enotria intersezione via Ardeatina; via Montagnanello intersezione via Ardeatina; via Villaggio Ardeatino intersezione via Ardeatina; via Montagnano intersezione via Ardeatina; via Valle Caia intersezione via Ardeatina; via Valle Caia intersezione via Pescarella; via Laurentina intersezione via della Castagnetta; via Strampelli intersezione via Pontina Vecchia; via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe; via Del Tempio intersezione piazza Mazzini; via Pratica di Mare intersezione largo Udine; lungomare degli Ardeatini intersezione via Foggia; via Campo di Carne altezza consorzio Le Buganville; via delle Pinete confine con il Comune di Anzio.

Finora ad Ardea si è registrato solo un contagio letale da coronavirus: una signora di 90 anni. Una situazione ben diversa, per fortuna, da Fondi, l'altro comune del Lazio in lock down.

Ultimo aggiornamento: 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA