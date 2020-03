Coronavirus, l'Atalanta lancia su Twitter la catena #stayathome

Il giochino al motto di #StayAtHome («Resta a casa») per ingannare il tempo durante la quarantena: ciascun club chiede ai propri tifosi di scegliere i 4 giocatori preferiti nominando 4 club perché facciano altrettanto. L'Atalanta, chiamata in causa dal Monaco, sul proprio profilo twitter ha fatto lo stesso. Una catena di Sant'Antonio all'insegna della solidarietà e dell'evasione per dimenticare di essere in piena era Coronavirus, in cui la società nerazzurra ha partecipato nominando Manchester City, Borussia Dortmund, FK Sarajevo e Nantes, incontrate rispettivamente nel girone C di Champions League (2019), ai sedicesimi di Europa League (2018), nel secondo turno di qualificazioni di Europa League (estate 2018) e infine nel Trofeo Bortolotti (2014): bosniaci e bretoni sono stati i primi, nei giorni scorsi, a testimoniare la propria solidaretà ai nerazzurri e alla Bergamasca, la terra più colpita dall'emergenza Covid-19. Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA