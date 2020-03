Coronavirus, i dati choc a Bergamo: «Almeno 1.800 trentenni con la polmonite»

La città di Bergamo è sempre più in ginocchio per via del coronavirus. Dati choc arrivano dai medici della Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombardia, secondo cui i pazienti trentenni con polmonite da Covid19 sarebbero almeno (se non più di) 1.800, in una città che conta poco più di 122mila abitanti totali.

LEGGI ANCHE Fontana: «Trend dei contagi si stabilizza. Bertolaso? Non torno in quarantena»

«La polmonite da Coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata», spiega Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, «qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid».

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA