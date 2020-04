Coronavirus, bollettino Italia: 110.574 casi, 13.155 morti (+727), 16.847 guariti, 1.118 più di ieri

Coronavirus, questo il bollettino sulla situazione Covid19 in Italia oggi 1 aprile 2020: sono 110.571 i contagiati, con oltre 80mila italiani tuttora positivi e oltre 13mila morti. L'Italia, dunque, rimane sul picco del contagio per il coronavirus. Cresce il numero totale dei guariti, oggi 16.847, 1.118 in più di ieri. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Borrelli: «Salgono a 2.937 i positivi, ma decessi in calo a 727». Oggi salgono a 2.937 i nuovi contagi da Coronavirus, in ripresa rispetto ai 2.107 casi di ieri e ancor di più rispetto al minimo di 1.648 casi registrati lunedì (80.572 contagi totali). Rallentano, invece, i decessi passati a 727 rispetto agli 837 di ieri (13.155 totali). Continua ad essere superiore a mille (1.118) il numero dei guariti in linea con il trend di ieri (1.109) per un totale di 16.847 pazienti. Lo ha comunicato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana.

Lombardia, triplicano i nuovi positivi a Milano. Triplica il dato dei nuovi positivi nella Città Metropolitana di Milano che oggi conta 611 casi in più colpiti dal coronavirus rispetto all'incremento di ieri che si era fermato a 235. Quanto al dato della sola città di Milano, spiega l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, i positivi in più sono 159 (contro i 96 di ieri). Gallera ha però parlato di «una netta riduzione della pressione nei pronto soccorso della citta».





