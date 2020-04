Coronavirus, bollettino Italia: 119.827 casi: calo nuovi contagi. Oggi 766 morti (ieri 760) e 1.480 guariti

La Protezione civile ha diramato, in conferenza-stampa, il consueto bollettino relativo ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 del 3 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 119.827, dei quali 19.758 sono guariti e 14.681 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 85.388. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 2.339 persone (ieri erano aumentati di 2.477); i guariti sono cresciuti di 1.480 unità; i deceduti di 766. Sono 4.068 i malati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri. Attualmente positivi: +2,81%, guariti +8%, deceduti + 5,5%, casi totali +3,97%, ricoverati +0,7%, terapie intensive +0,37%, isolamento domiciliare +4,2%.

Antonelli: «Picco non è ancora esaurito». «Il picco non si è ancora esaurito», dice il direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli in conferenza stampa alla Protezione Civile, sottolineando che la «tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane».



