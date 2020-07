Coronavirus bollettino Italia, 212 nuovi casi e 11 decessi: crescono contagi e morti

Coronavirus. In Italia risalgono leggermente i contagi. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 212 (ieri erano stati 170 in più), secondo i dati riferiti dal bollettino del Ministero della Salute. Crescono anche le vittime: sono 11, dopo quattro giorni di fila a quota 5. I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.609 (+28), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.123. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163). I pazienti in terapia intensiva sono ora 40, in calo di 5 unità. Sono 11.820 quelli in isolamento domiciliare (+24), 749 quelli ricoverati con sintomi (+9).

I dati delle Regioni

Lazio

Dieci casi e un decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore nel Lazio. Dei nuovi contagi sei sono di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, uno da Spagna, uno da Turchia, uno da Romania e uno da Santo Domingo. Due casi sono per screening in fase di pre-ospedalizzazzione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio sono provenienti da ben 26 Paesi diversi. Da domani inizieranno i test su base volontaria presso il terminal bus a Tiburtina.

Lombardia

#LNews@GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. Oggi 14 pazienti in più, determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test"https://t.co/5esKKdeGem pic.twitter.com/49mQc9VMW5 — Regione Lombardia (@RegLombardia) July 28, 2020

Veneto

Il Veneto registra il decesso di 5 pazienti con coronavirus e 24 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione. Il numero totale delle vittime, dopo giorni si stabilità, sale così a 2.069 (tra ospedali e case di riposo). I casi complessivi di contagio arrivano a 19.849 dall'inizio dell'epidemia. Stabile il numero dei ricoverati, 114, mentre diminuisce (-1) quello dei malati in terapia intensiva, 5, nessuno dei quali è positivo. Torna a crescere, infine, il numero dei soggetti in isolamento fiduciario domiciliare, 2.790.



Campania



Emilia Romagna



Piemonte

Nessuna vittima per coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove l'Unità di crisi regionale segnale 12 contagi, otto dei quali asintomatici, e 17 guariti, più altri 655 in via di guarigione. Dall'inizio dell'emergenza, quindi, i decessi rimangono fermi a 4.127, mentre i contagi diventano 31.622. I ricoverati in terapia intensiva sono cinque, dato ormai da giorni invariato, quelli non in terapia intensiva sono 136, cinque in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 660. I tamponi diagnostici finora processati sono 490.394, di cui 269.094 risultati negativi.

Ultimo aggiornamento: 18:33

Dopo 4 giorni senza morti, c'è un nuovo decesso in Lombardia dovuto al coronavirus e quindi il totale sale a 16.802 vittime dall'inizio della pandemia in regione. Con 6.326 tamponi effettuati, sono 53 i nuovi casi positivi, di cui 9 "debolmente positivi" e 19 a seguito di test sierologici. Calano i ricoverati in terapia intensiva (-1, 13 in totale), aumentano quelli negli altri reparti (+14, 151 in totale), di cui «10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare», come ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Dei 53 nuovi casi, 21 sono in provincia di Milano, di cui 16 a Milano città, 19 a Bergamo e 3 a Brescia. Nessun nuovo caso a Como, Lecco, Mantova e Monza.Sono 29 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campania, su 1.546 tamponi: è l'incremento più alto registrato nelle ultime settimane. Secondo i dati dell'Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, il totale positivi in Campania dall'inizio dell'epidemia sale a 4.955 su 326.098 tamponi. Nessuna nuova vittima (totale fermo a 434) e un paziente guarito (totale 4.128).Salgono a 29.575, complessivamente, i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 20 in più rispetto a ieri, di cui 12 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening sul territorio. È quanto emerge dai dati raccolti dalla Regione secondo cui la maggioranza dei nuovi contagi è riconducibile a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I tamponi effettuati da ieri sono 8.149 - 625.962 quelli da inizio crisi - cui si aggiungono 1.366 test sierologici. I guariti toccano quota 23.830 (+16 da ieri) mentre i casi attivi, a oggi, sono 1.459, 3 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registra, inoltre, il decesso di un uomo della provincia di Bologna.