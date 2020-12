Coronavirus Italia, bollettino oggi 8 dicembre: nuovi contagi (14.842) e morti (634) in crescita. Terapie intensive in calo

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia, martedì 8 dicembre 2020. Sono 14.842 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore e le vittime sono 634. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%).

Covid, in Veneto nuovo boom di contagi (+3.145) e record di vittime: 113 in 24 ore

I dati in Toscana

In Toscana sono 109.418 i casi di positività al coronavirus, 428 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 80.461 (73,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.661.394, 8.110 in più rispetto a ieri, di cui il 5,3% positivo. Sono invece 2.730 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.001 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 26.024, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.588 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 35 nuovi decessi: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82,7 anni.

I dati nelle Marche

Sono 293 i positivi al covid nel percorso nuove diagnosi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione sono stati testati 3.510 tamponi: 2.120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 698 nello screening con percorso Antigenico) e 1.390 nel percorso guariti. Il maggiore numero di casi, 89, in provincia di Pesaro Urbino, seguita dalla provincia di Ascoli Piceno con 68, Ancona con 62, Macerata con 47, Fermo con 16 e 11 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41), contatti in setting domestico (65), contatti stretti di casi positivi (109), contatti in setting lavorativo (15), contatti in ambienti di vita/socialità (4), contatti in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14), screening percorso sanitario (9) e 1 rientro dall'estero. Per altri 31 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel 698 test del percorso Antigenico sono stati riscontrati 28 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

I dati in Puglia

Su 9.646 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati 915 nuovi casi positivi: 215 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 23 decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 853.140 test. 17.186 sono i pazienti guariti e 47.312 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 66.257.

