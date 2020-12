Coronavirus, il bollettino di oggi 9 dicembre 2020: 12.756 nuovi casi e 499 morti. Sale il tasso di positività. Veneto in testa per contagi

Sono 12.756 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Protezione civile. Le vittime, in forte calo, sono 499. Ieri i positivi e le vittime erano stati, rispettivamente, 14.842 e 634. In totale i casi da inizio epidemia sono 1.770.149, i morti 61.739. Sono 118.475 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. Calano intanto le terapie intensive, 3.320 ossia 25 in meno rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, la curva scende troppo piano: più contagi in Veneto e... IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.361 contagiati e 43 morti ma ci sono 2.869... COVID-19 Covid, Pregliasco: «Terza ondata è fatto quasi certo,...

Il Veneto ancora una volta al primo posto per nuovi tamponi positivi al coronavirus nelle 24 ore: sono 2.427 contro i 1.361 della Campania, i 1,297 del Lazio, i 1.233 della Lombardia, i 1.079 dell'Emilia Romagna, secondo i dati del ministero della Salute.

Covid, D'Amato: «Far scendere i contagi nel Lazio, la strada è ancora lunga»

Lombardia da domenica zona gialla, l'annuncio del presidente Fontana. Ecco cosa cambia.

I casi in Campania

Resta sostanzialmente stabile, all'8,57% (ieri era dell'8,7), il tasso di incidenza positivi-test in Campania. Sono stati 1.361, di cui 167 sintomatici, i nuovi contagi rilevati ieri, su 15.872 tamponi. Ben 2.869 i guariti, e 43 le vittime (11 nelle ultime 48 ore e 32 precedenti ma registrate in ritardo). Continua il calo della pressione sugli ospedali: i posti letto di terapia intensiva occupati sono 138 su 656, quelli di degenza Covid 1.852 su una disponibilità di 3.160 tra strutture pubbliche e private.

I casi in Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 138.348 casi di positività, 1.079 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.483 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,3%. Confermato il calo dei contagi misurato ogni 5 giorni: sono stati 9.220 nei giorni dal 2 al 6 dicembre, rispetto ai 9.686 dei giorni 27 novembre - 1 dicembre e agli 11.791 dei giorni 22-26 novembre. Purtroppo, si registrano 46 nuovi decessi: 7 in provincia di Piacenza (3 donne - rispettivamente di 75, 89 e 94 anni - e 4 uomini di 58, 59, 68 e 96 anni), 4 in quella di Parma (2 donne, di 84 e 88 anni, e 2 uomini, di 83 e 85 anni), 6 in provincia di Reggio Emilia (tutte donne: 68, 83, 85, 87, 88, 95 anni), 10 nel modenese (4 donne - rispettivamente di 80, 82, 84, 90 anni - e 6 uomini: uno di 64 anni, uno di 69, 2 di 87, uno di 73 anni e uno di 89), 2 a Bologna (una donna di 79 anni e un uomo di 84), 6 in provincia di Ravenna (3 donne - rispettivamente di 78, 88 e 91 anni - e 3 uomini di 64, 78 e 79 anni), 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 82 anni) e 10 nel riminese ( 4 donne - 2 di 77 anni, una di 81 e una di 82 anni - e 6 uomini rispettivamente di 62, 79, 83, 84, 85 e 100 anni). Nessun decesso nel ferrarese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 6.314. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: sui nuovi contagiati, 677 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 184 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 354 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni. Su 677 asintomatici, 382 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 64 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening sierologici, 14 tramite i test pre-ricovero. Per 213 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 275 nuovi casi; a seguire Ravenna (190), Reggio Emilia (171), Modena (96), Rimini (80). Poi Parma (76), Piacenza (50), Ferrara (49), il territorio di Imola (40), Forlì (30) e infine Cesena (22).

I casi in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 633 nuovi contagi (il 12,20 per cento dei 5.190 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 30 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 3 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 al 6 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 37.117, di cui: 8.387 a Trieste, 16.389 a Udine, 7.415 a Pordenone e 4.470 a Gorizia, alle quali si aggiungono 456 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.454. Scendono a 63 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 663 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.122, con la seguente suddivisione territoriale: 368 a Trieste, 461 a Udine, 230 a Pordenone e 63 a Gorizia. I totalmente guariti sono 20.541, i clinicamente guariti 499 e le persone in isolamento 14.229.

I casi in Abruzzo

Sono complessivamente 30974 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 264 nuovi casi, 33 dei quali hanno meno di 19 anni. Sale a 1003, invece, il bilancio dei pazienti deceduti con 9 nuovi casi di età compresa tra 50 e 91 anni: 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16321 (-128 rispetto a ieri), 666 (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, 64 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 15591 (-131 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 10049 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+124 rispetto a ieri), 5946 in provincia di Chieti (+15), 6218 in provincia di Pescara (+41), 8346 in provincia di Teramo (+82), 256 fuori regione (+5) e 159 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

I casi in Basilicata

Solo 35 dei 367 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi (e solo 34 riguardano residenti in regione): lo ha reso noto la task force regionale, precisando che il numero ridotto di tamponi è stata causato dal fatto che parte del personale sanitario è stato impegnato in attività di screening sulla popolazione. Ieri sono guarite dal covid 95 persone, portando il totale di coloro che hanno superato la malattia a 2.604. Due nuove vittime, invece, hanno portato il bilancio complessivo a 180 morti. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 139 persone: 13 di loro sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 163.306 tamponi, 152.159 dei quali sono risultati negativi.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA