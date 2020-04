Coronavirus, il bollettino: malati ancora in calo, 321 in meno. Altri 420 morti, 2.922 guariti. Calo dei casi in metà delle Regioni

Continuano a calare i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive al Covid 19 sono 106.527, 321 in meno rispetto al dato di ieri. Guariti in continuo aumento: al giorno d'oggi sono 60.498. 2.922 più del giorno precedente.

Coronavirus Lazio, bollettino: a Roma 40 nuovi casi, 65 nella provincia. Nove morti nelle ultime 24 ore, 63 guariti

Covid-19, a Roma l'indice del contagio (R con 0) scende a 0,5: i dati regione per regione

Lieve calo anche per quanto riguarda i decessi: 420 più di ieri, il che porta al dato complessivo di 25.969. I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono giunti a quota 192.994 (dato complessivo di guariti e deceduti), aumentando complessivamente di 3.021 rispetto a ieri.

Più della metà delle regioni italiane fanno segnare un calo dei malati. Dai dati emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni - Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d'Aosta - e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, in Basilicata non si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri, e il Piemonte, con 239 in più.

La terapia intensiva. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva . Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

I decessi. «Sono oggi 150 i medici caduti lottando contro il Covid-19, mentre i sanitari contagiati costituiscono il 10,7% di tutti i positivi», pari a 19.628 secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità. Lo afferma il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, sottolineando che «la sicurezza sul lavoro è un diritto, non una concessione» e «le amministrazioni locali devono coinvolgere gli Ordini nella gestione dell'epidemia».

I casi positivi Regione per Regione. iNel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.273 nelle Marche, 4.492 nel Lazio, 2.943 in Campania, 1.827 nella Provincia autonoma di Trento, 2.933 in Puglia, 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.320 in Sicilia, 2.079 in Abruzzo, 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, 821 in Calabria, 354 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 200 in Molise.

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA