Covid-19 Italia, bollettino: 156.363 casi, 34.211 guariti (+1.677), 19.899 morti (+431)

I morti per coronavirus in Italia cominciano a scendere: secondo il bollettino della Protezione civile di oggi sono 431 più di ieri, un dato inferiore a quello delle scorse settimane. Le vittime dall'inizio della pandemia sono quindi 19.899, i guariti in vece sono 34.211, 1.677 più di ieri.

Coronavirus, diretta. Trump chiese a Fauci: «Perché non lasciamo che il coronavirus inondi il Paese?

Al 14 aprile in tutta Italia risultano 102.253 persone positive al virus, 1.984 più di ieri. I casi totali sono 156.363, 4.092 più di ieri.

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA