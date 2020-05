Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: attualmente malati 99.980 (-199 da ieri), morti 29.079 (+195), guariti 82.879 (+1.225)

Il dato sulle persone attualmente positive al coronavirus in Italia scende per la prima volta dopo settimane sotto quota 100mila. Sono 99.980 i malati al 4 maggio 2020 secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, 199 meno di ieri. I decessi risalgono lievemente, pur restando sotto i 200 nelle ultime 24 ore: sono 195 da ieri, per un totale di 29.079. I guariti da ieri sono invece 1.225, 82.879 in totale. I casi totali di contagio dall'inizio della pandemia sono 211.938, 1.221 più di ieri.

Ultimo aggiornamento: 18:08

