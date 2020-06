Coronavirus, a Roma oggi solo tre casi (12 nel Lazio). A Latina quattro nuovi positivi

Si riducono i contagi a Roma. Oggi, 25 giugno, si registrano 3 casi, mentre non si registrano nuovi malati dai focolai del San Raffaele Pisana e dell’Istituto religioso Teresianum.

Nel Lazio ci sono 12 casi positivi e due decessi. «Questi nuovi casi nelle province dimostrano che il virus è ancora in circolazione e che non bisogna assolutamente abbassare la guardia. In questi ultimi casi si ravvisa anche una diminuzione dell’età dei positivi che coinvolge anche giovani» ha detto Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

Quattro nuovi casi provengono dalla Asl di Latina e riguardano 3 link distinti tra loro: due casi derivano da un link familiare, un caso è una donna rientrata dal Brasile e sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale, l’ultimo caso asintomatico è stato individuato grazie allo screening precedente alla donazione del sangue. Nella Asl di Viterbo un caso è risultato positivo al tampone in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 4 i nuovi casi collegati tra loro ed è in corso l’indagine epidemiologica.

«Oggi - ha aggiunto - dopo tre mesi è il primo giorno COVID free presso il Centro Covid di Palidoro dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ieri è stato dimesso l’ultimo nucleo familiare. Da inizio emergenza sono stati ricoverati oltre 60 minori e 30 genitori, a fronte di più di 4.000 sospetti gestiti. Il Centro prosegue nella sua attività e rimane a disposizione come Hub pediatrico regionale per l'emergenza coronavirus. Crescono i guariti che nelle ultime 24h sono stati 17 raggiungendo un totale complessivo di 6.354 e sono oltre sette volte il numero degli attuali positivi».

