Coronavirus, bollettino dello Spallanzani: «119 i casi Covid, 361 i pazienti dimessi»

Sono 119 in totale oggi i pazienti positivi al Covid-19 come annuncia l'Istituto Spallanzani nel suo bollettino quotidiano. Un dato leggermente in crescita rispetto a ieri che erano 114 i casi positivi.

Dei 119 casi di oggi, 20 pazienti necessitano di supporto respiratorio.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 361.

